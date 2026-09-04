Італійська компанія Leonardo випробує в Україні новий щит ППО Michelangelo Dome до кінця року

До кінця цього року італійська компанія Leonardo проведе в Україні перші оперативні випробування системи протиповітряної оборони Michelangelo Dome.

Про це заявив генеральний директор компанії Лоренцо Маріані, передає Euronews.

На першому етапі в умовах реальних бойових дій протестують саме протидронну компоненту щита. Для Leonardo це можливість перевірити технології перед масштабнішими навчаннями НАТО, які запланували на 2027 рік.

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Розробку Michelangelo Dome офіційно представили у березні цього року. Це комплекс, який об'єднує датчики, платформи та засоби оборони у повітрі, на суші, морі, в космосі та кіберпросторі.

Система використовує штучний інтелект і високопродуктивні обчислення для створення «купола», здатного нейтралізовувати загрози від роїв дронів до гіперзвукових ракет і кібератак.

В італійській компанії оцінюють потенціал цього проєкту у 21 млрд євро протягом десяти років. Також у травні компанія вже зареєструвала в Києві фірму Leonardo Ukraine.

У компанії розраховують, що за умови швидких узгоджень структура зможе запрацювати у повноцінному режимі з 1 січня 2028 року.