Зеленський підтвердив візит спецпосланців Трампа до Києва: Росія має забезпечити тишу

Спецпредставники президента Дональда Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, цими вихідними здійснять візит до України та РФ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Сьогодні вже чітко визначено, що американські представники будуть найближчими днями в Україні та будуть в Росії. Деталі є від команди Президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву і в неділю відвідають Київ", – сказав Володимир Зеленський.

Реклама

Президент зазначив, що Україна готується до цього візиту. За його словами, відбулася нарада з дипломатичною командою, яка працює зі США.

Зеленський також заявив, що Україна забезпечить нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб американські переговорники могли безпечно прибути до Москви.

"Ми піклуємося саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов’язані із цим американським візитом", – сказав президент.

За словами Зеленського, метою України є проведення змістовних переговорів зі США.

"Наша мета – максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення", – наголосив він.

"Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда і що їм скажуть на це у Москві", – додав президент.