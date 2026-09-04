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Армія США відключила трекери реклами на військових гаджетах через загрозу відстеження сил на Близькому Сході

Брокери даних вільно збирають і продають геопозицію військових, а ворожі сили можуть легко придбати цю інформацію.

Армія США відключила трекери реклами на військових гаджетах через загрозу відстеження сил на Близькому Сході
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Військові структури США відключили рекламні ідентифікатори на робочих комп'ютерах і смартфонах після повідомлень про те, що комерційні дані про місцеперебування використовували для відстеження й ударів по американських силах на Близькому Сході. 

Про це свідчать листи, оприлюднені сенатором Роном Вайденом, а також заяви представників Збройних сил США, передає Reuters.

Повітряні сили США вимкнули рекламні трекери на комп'ютерах і мобільних телефонах два місяці тому. Командування спеціальних операцій нещодавно зробило це для пристроїв на Windows, а в Армії США заблокували рекламні ID на мобільних пристроях Android та Apple з лютого цього року. У Військово-морських силах також підтвердили обмеження, але не уточнили термінів їх запровадження.

Занепокоєння викликає те, що брокери даних вільно збирають і продають геопозицію військових, а ворожі сили можуть легко придбати цю інформацію для коригування атак. Через ці загрози Пентагон також розглядає можливість повного вилучення персональних смартфонів у бійців, які перебувають у зоні бойових дій на Близькому Сході.

Американські законодавці вже звернулися до Пентагону з вимогою провести розслідування і перевірити, чи ефективно військове керівництво протидіє загрозам торгівлі геолокаційними даними. Експерти з кібербезпеки називають такі кроки позитивними, але попереджають, що ворог все одно може намагатися відстежувати військовослужбовців через складніші технічні схеми.

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