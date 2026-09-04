Румунські прокурори висунули Ендрю Тейту обвинувачення у торгівлі неповнолітніми та відмиванні грошей

Прокурори заявили, що Тейти вербували своїх жертв, спокушаючи їх і неправдиво заявляючи, що хочуть із ними стосунків або одруження, після чого змушували їх створювати порнографічний контент для вебкам-бізнесу.

Румунські прокурори в п’ятницю офіційно висунули звинувачення інфлюенсеру Ендрю Тейту в торгівлі неповнолітніми, відмиванні грошей, сексі з неповнолітньою та впливі на свідків. Його брату Трістану висунули обвинувачення у співучасті. Розслідування щодо братів триває вже кілька років.

Про це пише Reuters.

Брати Тейт, колишні кікбоксери з подвійним громадянством США та Великої Британії, були заарештовані в Маямі наприкінці липня після того, як Велика Британія звернулася із запитом про їхню екстрадицію.

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Переважно проживаючи в Румунії з 2017 року, вони перебувають під кримінальним розслідуванням у цій країні за звинуваченнями, зокрема в торгівлі людьми, із грудня 2022 року. Брати заперечують усі звинувачення.

Румунські прокурори заявили, що Тейти вербували своїх жертв, спокушаючи їх і неправдиво заявляючи, що хочуть із ними стосунків або одруження, після чого змушували їх створювати порнографічний контент для вебкам-бізнесу.

«Ми розглянемо кожен аспект (обвинувального акта) з таким самим рівнем ретельності та оскаржимо будь-які недоліки доказового, процесуального чи правового характеру у відповідному судовому порядку», – заявив румунський адвокат братів Тейтів Євген Відінак і додав, що його клієнти заперечують усі звинувачення.

Представник румунського підрозділу прокуратури з питань боротьби з організованою злочинністю DIICOT, який розслідує справу Тейтів, заявив, що наразі невідомо, чи вимагатиме відомство їхньої екстрадиції зі Сполучених Штатів.

Тейтів можуть судити в Румунії заочно, однак судовий процес не розпочнеться негайно. Згідно з румунським законодавством, обвинувальний акт передається до попередньої судової палати, де суддя перевіряє матеріали справи, щоб переконатися в їхній законності.

Хоча закон передбачає, що суддя попередньої палати має 60 днів для завершення перевірки, на практиці розгляд обвинувальних актів регулярно триває значно довше.

Брати Тейт залишаються під вартою у США, поки суддя розглядає запит про їхню екстрадицію до Великої Британії, де їх розшукують за звинуваченнями у зґвалтуваннях.

Ендрю Тейт, який сам називає себе женоненависником, раніше заявляв, що переїхав до Румунії, оскільки там правоохоронні органи нібито менш суворі.

Обидва брати значно збільшили свою аудиторію, переважно серед молодих чоловіків, створивши образ розкішного, гіпермаскулінного способу життя – із швидкими автомобілями та побаченнями з красивими жінками.