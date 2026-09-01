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Російські дрони пошкодили пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, - ДПСУ

Наразі оформлення осіб і транспортних засобів у пункті пропуску тимчасово призупинено. 

Російські дрони пошкодили пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, - ДПСУ
пункт пропуску "Орлівка"
Фото: ДПСУ

Сьогодні вночі російські ударні безпілотники типу "Shahed" атакували міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення "Орлівка", що на українсько-румунському кордоні.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України. 

Влучання відбулося по будівлі та території пункту пропуску. Внаслідок атаки виникли пожежі. Займання локалізували працівники ДСНС.

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Наразі оформлення осіб і транспортних засобів у пункті пропуску тимчасово призупинено. Про ситуацію поінформовано суміжну сторону. Транспортні засоби перенаправляються до інших пунктів пропуску.

Прикордонники просять громадян врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок. 

Також у ДПСУ зазначили, що ворог не вперше наносить удар по цьому пункту пропуску. Як відомо, він уже зазнавав пошкоджень внаслідок російських атак і тимчасово зупиняв роботу після обстрілу в листопаді 2025 року.

КПП "Орлівка - Ісакча" - міжнародний пункт пропуску між Україною та Румунією. Він знаходиться в населеному пункті Орлівка Ренійського району Одеської області. Поромна переправа здійснює пропуск через державний кордон для вантажного, пасажирського та легкового транспорту. Крім цього, здійснити перехід можуть і пішоходи.

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