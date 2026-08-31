В Іспанії зафіксували рекордну кількість смертей через спеку

З початку 2026 року ця цифра сягнула 5232. Всі смерті пов'язані з високими температурами.

З початку 2026 року в Іспанії зареєстровано 5232 смерті, пов'язані з високими температурами, що є найвищим показником в країні від початку ведення відповідного обліку у 2015 році.

Про це пише Euronews, посилаючись на дані системи щоденного моніторингу смертності.

За попередніми оцінками, лише в серпні було зафіксовано 2147 смертей.

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Показники за 2026 рік вже перевищують показники за два літа, коли досі було зафіксовано найвищий рівень смертності, пов'язаної зі спекою, з початку проведення досліджень: 2022 рік – 4789 смертей, та 2023 рік – 3035.

У серпні наразі зареєстровано 2147 смертей, пов'язаних з високими температурами, хоча ця цифра все ще є попередньою і її підтвердження може зайняти близько тижня.

Вплив зосереджений, зокрема, на людей похилого віку. З 5232 смертей, за оцінками, цього року, 5048 припадає на людей віком понад 65 років . Люди старше 85 років становлять 62% від загальної кількості, з них 3256 смертей. Крім того, 60% смертей припадає на жінок.

Національне метеорологічне агентство Іспанії AEMET зазначає, що липень 2026 року був найтеплішим за історичну серію, подібно до 2022 року, тоді як червень був другим найтеплішим з початку ведення спостережень.

2003 року через історичну спеку близько 13 000 смертей в Іспанії були пов'язані з високими температурами. Ця криза призвела до запуску плану Міністерства охорони здоров'я щодо запобігання впливу спеки на здоров'я.

Спека в Іспанії може тривати до початку вересня. Прогноз AEMET вказує на температуру вище звичних значень для цієї пори року в деяких частинах країни протягом перших днів місяця.