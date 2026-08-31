Каллас: ЄС затримав у Середземному морі танкер, який, імовірно, належить до російського "тіньового флоту"

30 серпня сили ЄС, в рамках військово-морської операції IRINI, зупинили в Середземному морі нафтовий танкер MV SUN для перевірки прапора. Судно підозрюють у плаванні під чужим прапором із порушенням міжнародного морського права.
Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.
За її словами, MV SUN став уже шостим підозрюваним судном російського "тіньового флоту", яке за останні місяці зупинили сили морських операцій ЄС.
Каллас наголосила, що боротьба з "тіньовим флотом" залишатиметься одним із питань порядку денного зустрічі міністрів оборони ЄС в Ірландії.
"Незаконний продаж нафти з суден тіньового флоту є критично важливим рятівним колом для війни Росії в Україні", – заявила вона.
Illegal oil sales from shadow fleet ships are a critical lifeline for Russia’s war in Ukraine, and we’ll continue to cut them off.— Kaja Kallas (@kajakallas) August 31, 2026
The oil tanker MV SUN, suspected of sailing under false flag in breach of international maritime law, was boarded on 30 August in the Mediterranean… pic.twitter.com/6HNcOYNcdh
Заходи ЄС спрямовані на те, щоб обмежити можливості Росії отримувати доходи від експорту нафти та використовувати їх для фінансування війни проти України.
- У липні цього року Сили ЄС, у рамках посилення санкційного тиску на Росію, затримали нафтовий танкер MV SOUTH STAR, який використовував фальшивий прапор для здійснення рейсів.