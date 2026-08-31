Каллас: ЄС затримав у Середземному морі танкер, який, імовірно, належить до російського "тіньового флоту"

У рамках військово-морської операції ЄС IRINI, у Середземному морі перевірили нафтовий танкер, який підозрюють у використанні чужого прапора.

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30 серпня сили ЄС, в рамках військово-морської операції IRINI, зупинили в Середземному морі нафтовий танкер MV SUN для перевірки прапора. Судно підозрюють у плаванні під чужим прапором із порушенням міжнародного морського права.

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

За її словами, MV SUN став уже шостим підозрюваним судном російського "тіньового флоту", яке за останні місяці зупинили сили морських операцій ЄС.

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Каллас наголосила, що боротьба з "тіньовим флотом" залишатиметься одним із питань порядку денного зустрічі міністрів оборони ЄС в Ірландії.

"Незаконний продаж нафти з суден тіньового флоту є критично важливим рятівним колом для війни Росії в Україні", – заявила вона.

Illegal oil sales from shadow fleet ships are a critical lifeline for Russia’s war in Ukraine, and we’ll continue to cut them off.



The oil tanker MV SUN, suspected of sailing under false flag in breach of international maritime law, was boarded on 30 August in the Mediterranean… pic.twitter.com/6HNcOYNcdh — Kaja Kallas (@kajakallas) August 31, 2026

Заходи ЄС спрямовані на те, щоб обмежити можливості Росії отримувати доходи від експорту нафти та використовувати їх для фінансування війни проти України.