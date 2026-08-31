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Каллас: ЄС затримав у Середземному морі танкер, який, імовірно, належить до російського "тіньового флоту"

У рамках військово-морської операції ЄС IRINI, у Середземному морі перевірили нафтовий танкер, який підозрюють у використанні чужого прапора.

Каллас: ЄС затримав у Середземному морі танкер, який, імовірно, належить до російського "тіньового флоту"
ЄС затримав у Середземному морі підозрілий танкер
Фото: Кая Каллас/Х

30 серпня сили ЄС, в рамках військово-морської операції IRINI, зупинили в Середземному морі нафтовий танкер MV SUN для перевірки прапора. Судно підозрюють у плаванні під чужим прапором із порушенням міжнародного морського права.

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

За її словами, MV SUN став уже шостим підозрюваним судном російського "тіньового флоту", яке за останні місяці зупинили сили морських операцій ЄС.

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Каллас наголосила, що боротьба з "тіньовим флотом" залишатиметься одним із питань порядку денного зустрічі міністрів оборони ЄС в Ірландії.

"Незаконний продаж нафти з суден тіньового флоту є критично важливим рятівним колом для війни Росії в Україні", – заявила вона.

Заходи ЄС спрямовані на те, щоб обмежити можливості Росії отримувати доходи від експорту нафти та використовувати їх для фінансування війни проти України.

  • У липні цього року Сили ЄС, у рамках посилення санкційного тиску на Росію, затримали нафтовий танкер MV SOUTH STAR, який використовував фальшивий прапор для здійснення рейсів. 
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