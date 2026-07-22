ЄС затримав нафтовий танкер російського "тіньового флоту"

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У рамках посилення санкційного тиску на Росію Євросоюз затримав нафтовий танкер MV SOUTH STAR, який використовував фальшивий прапор для здійснення рейсів.

Про це повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

За її словами, судно затримали 20 липня в межах операції EUNAVFOR MED IRINI. За попередньою інформацією, танкер порушував міжнародне морське право, використовуючи фальшиву реєстрацію.

"Кожен незаконний рейс допомагає підтримувати військову машину Росії. Ми узгоджуємо наші санкції з діями в морі", – наголосила Кая Каллас.

Вона також повідомила, що цього тижня держави-члени Євросоюзу погодили проведення висадок на судна російського "тіньового флоту" в межах операції EUNAVFOR ATALANTA. Аналогічні заходи вже застосовуються під час місії EUNAVFOR MED IRINI.