ЄС затримав нафтовий танкер російського "тіньового флоту"

У рамках посилення санкційного тиску на Росію Євросоюз затримав нафтовий танкер MV SOUTH STAR, який використовував фальшивий прапор для здійснення рейсів.
Про це повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.
За її словами, судно затримали 20 липня в межах операції EUNAVFOR MED IRINI. За попередньою інформацією, танкер порушував міжнародне морське право, використовуючи фальшиву реєстрацію.
"Кожен незаконний рейс допомагає підтримувати військову машину Росії. Ми узгоджуємо наші санкції з діями в морі", – наголосила Кая Каллас.
Вона також повідомила, що цього тижня держави-члени Євросоюзу погодили проведення висадок на судна російського "тіньового флоту" в межах операції EUNAVFOR ATALANTA. Аналогічні заходи вже застосовуються під час місії EUNAVFOR MED IRINI.
We’re turning up the pressure on Russia’s shadow fleet.— Kaja Kallas (@kajakallas) July 22, 2026
The oil tanker MV SOUTH STAR, suspected of sailing under false flag in breach of international maritime law, has been boarded on 20 July by Operation @EUNAVFOR_MED IRINI forces for flag verification.
Every illicit voyage… pic.twitter.com/Q4esYx4VRl