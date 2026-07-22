Австрія відкрила поліцейську дільницю в будинку, де народився Адольф Гітлер, у місті Браунау-на-Інні. Про це повідомляє BBC.

Це стало підсумком багаторічних суперечок щодо долі колишнього готелю 17 століття, де у квітні 1889 року народився нацистський диктатор Адольф Гітлер.

Будівлю суттєво відремонтували, змінивши її фасад. Але будинок досі залишається величезною проблемою для австрійської влади, яка прагне не допустити її перетворення на місце паломництва неонацистів.

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Гітлер жив на вулиці Зальцбургер Ворштадт, 15 лише кілька тижнів, після чого його родина переїхала. Вони назавжди залишили місто, коли йому було три роки.

Диктатор ненадовго повернувся до Браунау в 1938 році, дорогою до Відня, після анексії Австрії нацистською Німеччиною.

Протягом десятиліть Міністерство внутрішніх справ орендувало будівлю у її колишньої власниці, місцевої жінки на ім’я Герлінде Поммер. Їй платили щедру оренду, намагаючись запобігти використанню будинку як місця для ультраправого туризму.

Будівлю до 2011 року використовувала місцева благодійна організація як денний центр та майстерню для людей з особливими потребами. Поммер не дозволила їм проводити ремонт, вона також неодноразово відмовлялася продавати нерухомість уряду.

Будинок залишався порожнім протягом кількох років.

Фото: EPA/UPG

У 2016 році парламент Австрії ухвалив закон, який дозволяє уряду конфіскувати будинок у Поммер. Він виплатив їй компенсацію у розмірі 812 000 євро. Пізніше вона подала на уряд до суду, заявивши, що сума занадто низька, але програла справу.

“Тодішній міністр внутрішніх справ Вольфганг Соботка заявив, що будівлю слід знести, а на її місці звести нову. Це було відлунням попередньої пропозиції російського депутата, який заявив, що хоче купити будинок і підірвати його”, – пише видання.

Але це призвело до шквалу критики. Багато хто стверджував, що руйнування будинку буде запереченням нацистського минулого Австрії.

У 2019 році уряд оголосив про плани перетворити його на поліцейську дільницю та ініціював загальноєвропейський конкурс для архітекторів на цей проєкт. На реконструкцію старої жовтої будівлі було витрачено мільйони євро.