У Варшаві раптово пролунала повітряна тривога

В Урядовому центрі безпеки кажуть, що причина – технічна несправність.

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У Польщі стався збій з сигналом тривоги

Ввечері 21 липня у столиці Польщі прозвучав сигнал тривоги. Це сталось вже після завершення навчань ALARM-26, повідомляє RMF 24.

В Урядовому центрі безпеки Польщі заспокоїли жителів Варшави і наголосили, що причина – не загроза, а технічна несправність.

«Наразі ми з’ясовуємо, що стало причиною цього спрацювання. Ми розглядаємо кілька сценаріїв, зокрема найімовірніший – технічну несправність», – заявив речник Пйотр Блащик.

Зараз у Польщі намагаються з’ясувати, хто саме має відповідати за цей збій.

Навчання ALARM-26 мало тривати 21 липня протягом 12 годин і стартувало о 7 ранку. Загалом було подано два акустичні сигнали тривоги: оголошення тривоги – модульований звук сирени тривалістю три хвилини, та скасування тривоги – безперервний монотонний звук сирени теж тривалістю три хвилини.

Проте вже після обіду центр безпеки розіслав повідомлення про завершення тренувань саме з використанням сирени.