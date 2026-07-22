У Болоньї відбулися протести через смерть чоловіка під час затримання поліцією. Заявили про поранених поліцейських

В Італії відбулися протести після смерті чоловіка марокканського походження, якого силою затримали двоє поліцейських у північному місті Болонья.

Про це повідомляє BBC.

У понеділок увечері кілька тисяч людей вийшли на вулиці, вимагаючи “справедливості для Абдеррахіма Факіра”.

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Від них відділилася менша група, яка вночі зіткнулася з поліцією. Прокурори стверджують, що внаслідок заворушень постраждало 64 поліцейських.

Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні заявила, що вкрай важливо встановити правду щодо смерті чоловіка, але “ніщо не може виправдати насильство проти правоохоронців”.

Що сталося з Абдеррахімом Факіром

У неділю вранці поліцію у робітничому районі Піластро чоловік викликав поліцію після того, як побачив, що Факір “поводився непередбачувано” та бив ногами по гаражних воротах

Правоохоронці намагалися врегулювати ситуацію, але потім застосували перцевий спрей.

На відео, яке поширюють італійські ЗМІ, видно двох поліцейських, які сидять на Факірі, який лежить обличчям вниз і кричить, щоб вони зупинилися. Третя особа, яка не є поліцейським, притискає його ноги до землі. За цим спостерігають працівники швидкої допомоги.

Приблизно на другій хвилині відео Факір перестає чинити опір. Поліцейські зв'язують йому зап'ястя та щиколотки. Коли один з них розуміє, що Факір більше не рухається – двічі б’є його по щоці.

На момент, коли підходить працівник “швидкої”, стає зрозуміло, що Факір непритомний.

Прокуратура Болоньї відкрила розслідування за статтею про вбивство з необережності проти поліцейських та медиків, які були присутні на місці події.

Кілька очевидців розповіли італійським ЗМІ, що хоча Факір і перебував у стані стресу, він нікому не погрожував і був явно неозброєним.