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Трамп анонсував удари США по ядерному об'єкту в Ірані

За даними західної розвідки, Іран використовує цей об'єкт для незадекларованих операцій зі збагачення урану

Трамп анонсував удари США по ядерному об'єкту в Ірані
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп заявив, що збройні сили США можуть незабаром завдати удару по глибоко заритому ядерному об’єкту Ірану, відомому як Кух-е-Коланг.

Про це передає Радіо Свобода.

«Ми дуже скоро і дуже сильно завдамо удару по цій місцевості», – сказав Трамп.

Він додав, що зазвичай не розкриває цілі заздалегідь, але  цього разу іранці, нібито, не зможуть нічого вдіяти.

Кух-е-Коланг, також відомий як «Гора Кірка», – це глибоко заритий ядерний об’єкт поблизу Натанза. За даними західних розвідувальних служб, Іран, ймовірно, розвиває його для проведення незадекларованих операцій зі збагачення урану.

За даними експертів, цей об’єкт може бути поза зоною досяжності деяких видів звичайної зброї, зокрема найпотужніших бомб для знищення бункерів, що є в арсеналі США.

  • У війні з Іраном для президента США Дональда Трампа настає черговий вирішальний момент, пише Axios. Наразі офіційні особи бачать лише два можливі способи вирішення ситуації.Перший вихід для США – домогтись нового перемир’я з Тегераном, яке триватиме 10 днів. Другий – змусити іранців капітулювати, розпочавши для цього велику військову операцію разом з Ізраїлем.
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