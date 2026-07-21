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Axios: Посередники пропонують США нове перемир’я з Іраном, Трамп ще не визначився

Найближчими днями президенту США доведеться ухвалити рішення щодо війни – продовжувати бойові дії чи йти на мирну угоду.

Axios: Посередники пропонують США нове перемир’я з Іраном, Трамп ще не визначився
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

У війні з Іраном для президента США Дональда Трампа настає черговий вирішальний момент, пише Axios. Наразі офіційні особи бачать лише два можливі способи вирішення ситуації.

Перший вихід для США – домогтись нового перемир’я з Тегераном, яке триватиме 10 днів. Другий – змусити іранців капітулювати, розпочавши для цього велику військову операцію разом з Ізраїлем.

Поки що Трамп не визначився до якої пропозиції схилитись, проте, кажуть джерела Axios, рішення буде ухвалене протягом найближчих днів. За перемир’я виступили деякі союзники США – Катар, Єгипет та Пакистан. Ізраїль поки що попросили утриматись від кроків, які можуть спричинити ескалацію.

Прихильники перемир’я стверджують, що це б дозволило відкрити судноплавні маршрути через Ормузьку протоку та зупинити бойові дії.

Попри всі розмови про перемир’я, джерела не відкидають, що США можуть продовжити бомбардувати Іран ще деякий час, аби помститись за загиблих американських військових в Йорданії.

  • Двоє військових США в Йорданії стали жертвами внаслідок іранського удару. Ще один – зник безвісти.
  • Трамп пригрозив новими ударами по Ірану, якщо гинутимуть ще солдати США. Відповідні накази глави Білого дому вже передали у Пентагон.
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