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Трамп запровадив 50% митний тариф на імпорт канадських товарів

Формально цей крок не пов'язаний з лісовими пожежами.

Трамп запровадив 50% митний тариф на імпорт канадських товарів
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про стягнення 50% мита з широкого переліку канадських товарів, які імпортуються до Сполучених Штатів.

Як пише BBC, республіканець мотивував своє рішення "потребою захистити американський бізнес". Глава держави поскаржився на те, що Канада "нечесно ставиться до виробників американських автомобілів, молочної продукції та алкоголю".

Нові тарифи не поширюватимуться на енергоносії, мінерали, рибу та деякі інші ключові товари. Натомість вони діятимуть навіть для тих предметів імпорту, які раніше були позбавлені мита в рамках угоди про вільну торгівлю між США, Канадою та Мексикою.

Щоб уникнути проблем з рішенням Верховного суду про незаконність тарифів, у Білому домі вирішили скористатися правом президента "долати торговельну дискримінацію" замість попереднього мотиву "економічної надзвичайної ситуації".

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