Аонішікі й Шіші серед лідерів. У чому секрет переможної серії українських сумоїстів на Nagoya Basho

Як виступає секіваке Аонішікі, що допомогло маегаширі Шіші видати серію перемог і що буде далі – в огляді першого тижня Nagoya Basho.

З огляду на першу частину турніру, українські сумоїсти в макуучі – найвищий дивізіон у сумо – дають собі раду з усіма викликами. Зокрема, як стало відомо вже під час змагань, травма надокучала не лише вінничанину Данилу Явгусишину (Арата Аонішікі), а й мелітопольцю Сергію Соколовському (Шіші Масару). Попри це, обидва українські сумоїсти йдуть серед лідерів із 6 перемогами в 7 сутичках.

У Нагої, автомобільній столиці Японії, екватор Nagoya Basho – четвертого гранд-турніру з сумо. Це один із трьох великих змагань, які відбуваються поза Токіо. Його особливість у тому, що сумоїстам доводиться боротися не лише попри травми (в сумо ушкодження зазвичай – не привід пропускати турніри, – Ред.), а й під час літньої спеки.

Аонішікі повернувся

Після найгіршого турніру в кар'єрі – березневого Haru Basho, за підсумками якого Аонішікі Арата отримав кадобан – попередження – за негативний баланс перемог і поразок (7:8), після пропущеного в травні Natsu Basho українець нарешті почав нагадувати себе старого.

Фото: Nikkan Sports Аонішікі Арата перед стартом сутички на Nagoya Basho

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Він залікував травму коштом втрати рангу озекі (другий у сумо, – Ред.) і націлився на Nagoya Basho, упродовж якого українцеві треба здобути 10 перемог. Це дозволить одразу повернути собі ранг озекі й спокійно готуватися до підкорення головного звання – йокодзуни. Якщо раптом не вдасться й він залишиться секіваке, то 22-річному українцю знову доведеться здобувати 33 перемоги в трьох турнірах. Такий він – шлях на вершину в сумо.

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Цю математику прекрасно розуміє і сам Аонішікі, тому націлився на якісний перформанс у Нагої. На щастя, йому вдається. За 7 сутичок в активі українця 6 перемог. Окремо варто відзначити звитяги над озекі Котозакурою, якому теж потрібно здобути 8 перемог, аби не втратити свій ранг (ідентична ситуація з Данилом зразка минулого гранд-турніру, – Ред.), міцним маегаширою 3 Хакунофіджі і маегаширою 1 Фуджінокавою. Останній упродовж Nagoya Basho здобув 2 кенбоші (золота зірка, яку отримують маегашири за звитягу над йокодзуною, – Ред.), тому перемогти його вдвічі приємніше.

Єдиний переможний бій Аонішікі, після якого варто б переживати, був проти комусубі Охо – онука легендарного йокодзуни Івана Боришка (Тайхо Кокі). Українець втримався на ногах після тачі-ай (стартове зіткнення в сутичці – Ред.), а потім поклав суперника додолу, тримаючи його фактично на спині. Після перемоги Аонішікі помітно шкутильгав на донедавна травмовану ногу. Очевидно, ушкодження ще турбує українця, але не заважає перемагати.

А от що його не турбує, так це поразка комусубі Йошинофуджі в рамках четвертого змагального дня. Попри те, що цей суперник загалом є проблемним для Данила (лише 1 перемога українця в 6 сутичках із цим сумоїстом, – Ред.), вінничанин не опускає рук.

Фото: Nikkan Sports Данило Явгусишин (Аонішікі Арата) готується до сутички

«Суперник був майстерним. Наступного разу я постараюся, щоб такого не повторилося. У Данила також запитали, як він оцінює шанси здобути 10 перемог, щоб повернутися до рангу озекі. Все як завжди. Я спокійний. І результат (загалом) теж непоганий», – сказав він після сутички для Hochi.news. І це відчувається в його діях.

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Аонішікі попрацював над фізичною формою, наростив м'язи і повернувся до стилю, в якому й перевернув світ сумо з ніг на голову. Він робить ставку на низьку стійку, яка допомагає давати раду з більшими сумоїстами, і сам спокійно реагує, коли має проблеми на дохйо (ринг у сумо, – Ред.).

Фото: Nikkan Sports Аонішікі Арата перемагає Охо на Nagoya Basho

Щоб остаточно зняти напругу, українцеві потрібно здобути ще хоча б 4 перемоги у 8 сутичках. Хоч упродовж другої половини турніру суперники українця будуть серйознішими (йокодзуни Хошорю й Оносато, озекі Кірішима), він виглядає готовим до цього.

Переможна серія здорового Шіші

Відкрите питання – чи готовий до другої половини Nagoya Basho український маегашира Шіші Масару. Він опинився за крок до вильоту з макуучі після маке-коші (негативний баланс перемог і поразок) на Natsu Basho, тому, очевидно, зобов'язаний був демонструвати якісний перформанс на липневому гранд-турнірі. Але ж настільки переконливого виступу від нього не чекали. Українець здобув 6 перемог у 6 стартових сутичках і, попри поразку в рамках сьомого змагального дня японському маегаширі Нішікіфуджі, продовжує очолювати турнірну таблицю змагань разом із Аонішікі і ще п'ятьма сумоїстами.

Фото: Nikkan Sports Шіші Масару (праворуч) виступає на Nagoya Basho

Як він це зробив? Варто одразу наголосити, що опозиція Шіші була доволі слабкою через те, що українець сам розташовувався на дні банзуке (рейтинг сумоїстів, який оновлюють перед стартом гранд-турніру, – Ред.). Через круті результати в першій половині турніру, суперники Шіші далі будуть набагато статуснішими, тож далі буде важче перемагати.

Однак не варто применшувати досягнення Шіші. Він змінив стиль, попрацював над боротьбою і тепер не послуговується лише грубою силою, хоч і габарити дозволяють (193 сантиметри, 170+ кілограмів, – Ред.). Він діє виважено на дохйо, намагається контролювати перебіг сутички, а не підлаштовуватися під обставини, і загалом виглядає впевнено.

Фото: Nagoya Basho Шіші (ліворуч) виштовхав суперника за дохйо

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Як виявилося по ходу змагань, на це є ще одна неочевидна причина. Сергій переніс операцію на лівому плечі, тому тепер його не турбує травма. Про її наявність раніше теж не було відомо, і це якраз в стилі сумоїстів. Зайвий раз краще не розповідати на загал про слабкі місця, адже суперники такі речі відслідковують.

Оперативне втручання Шіші зробили одразу після завершення травневого Natsu Basho. За словами сумоїста, це була операція під загальним наркозом, під час якої українцеві видалили 5-6 сантиметрів з деформованої кістки. Відновлення тривало аж до Nagoya Basho. Підготовку до липневого турніру він почав за 4 дні до першої сутички.

Такі подробиці лише додають йому честі. Видати таку переможну серію фактично одразу з лікарняної палати – це чемпіонський стиль. Тож, як не закінчиться для українця другий тиждень змагань, цей турнір він сміливо може записувати собі в активі. Справа за малим – ще 2 перемоги у 8 сутичках, щоб закінчити турнір на мажорній ноті – з качі-коші (позитивний баланс перемог і поразок – 8:7 і більше, – Ред.).

Температура по палаті: йокодзуни буксують, Кірішима газує

За підсумками 7 змагальних днів на турнірі є 7 лідерів, в доробку кожного по 6 перемог. Найменший за рейтингом серед них – наш Шіші. Окрім нього і Аонішікі, на Кубок імператора націлені також монгольський цуноторі (озекі, який претендує на ранг йокодзуни, – Ред.) Кірішима, і четверо маегашир – Котоейхо, Такаясу, Нішікіфуджі і Такеруфуджі. Найбільше мотивації в Аонішікі й Кірішими. Араті кров з носа потрібно 10 перемог, щоб повернути собі статус озекі, а монгол націлений на 14 перемог на турнірі. З огляду на 1 поразку для нього це єдиний спосіб отримати вічний ранг йокодзуни. Теоретично це можливо, бо саме Кірішима поки демонструє найкращу боротьбу.

Фото: Nikkan Sports Цуноторі Кірішима (праворуч) під час сутички

Чого не скажеш про йокодзун Хошорю і Оносато. Ранг зобов'язує їх буквально зносити зі свого шляху суперників, але на Nagoya Basho з цим є проблеми. Гірше поки виступає японець Оносато. Він тричі програв у 4 стартових сутичках і суттєво ускладнив собі життя. Далі було лише 2 варіанти: або надолужувати в поєдинках із наступними суперниками, або зніматися з турніру достроково, вкотре акцентуючи на травмі. Японець вирішив спробувати щастя й продовжив. У підсумку він переміг тричі поспіль і станом на сьомий змагальний день має 4 позитивних результати. Цього відверто мало, але шанс не зганьбитися ще є. Потрібно перемагати всіх і кожного далі.

Фото: Nikkan Sports Йокодзуна Оносато (ліворуч) вистрибнув за межі дохйо

Стабільніше за свого візаві, хоча теж не без осічок, турніром йде Хошорю. Монгол у притаманній собі манері змагається зверхньо й емоційно, але на відміну від Оносато – ефективно. Він має 5 перемог і 2 поразки від маегашир Хакунофіджі і Фуджінокави (переможений Данилом Явгусишином). Монгольському йокодзуні попри все треба здобути Кубок імператора з огляду на свій статус, або в Асоціації сумо Японії будуть обґрунтовані запитання. Хоч керівникам у сумо й так не позаздриш: обидва йокодзуни не демонструють тотальну перевагу над суперниками. За такого сценарію можна очікувати на появу нового володаря білого маваші (пояс у сумо) – атрибуту святкового вбрання йокодзуни.

Фото: Nikkan Sports Йокодзуна Хошорю (ліворуч) тримає суперника

Почекайте ще трішки, зараз Аонішікі поверне собі ранг озекі й з новими силами розпочне боротьбу за йокодзуну. Головне, щоб травми обходили стороною.

Nagoya Basho триватиме до 27 липня. Переможе той, хто здобуде найбільше перемог у 15 сутичках.