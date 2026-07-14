У Токіо діє секретне управління ГРУ, яке шукає військові технології для Росії

Координує цю діяльність офіцер ГРУ Максим Фільченков, який працює під прикриттям співробітника “Аерофлоту”.

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Після масового видворення російських шпигунів із країн Заходу Кремль перетворив Японію на один із ключових хабів для отримання технологій для російського ВПК. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, а раніше про це писала американська газета New York Times.

За свідченнями чинних і колишніх представників спецслужб п'яти західних держав, у Токіо діє секретне 20-те управління ГРУ, яке займається пошуком, закупівлею та незаконним вивезенням технологій подвійного і військового призначення до Росії.

Координує цю діяльність офіцер ГРУ Максим Фільченков, який працює під прикриттям співробітника “Аерофлоту”.

Кремль продовжує використовувати мережі розвідки, компанії-прикриття та логістичні схеми для обходу санкцій і підтримки виробництва озброєння, задіяного у війні проти України.

Нещодавно уряд Італії видворив зі своєї країни двох російських “дипломатів” через шпигунську діяльність.

У ЦПД зазначають, що лише скоординовані дії міжнародних партнерів щодо посилення санкцій, експортного контролю та контррозвідувальних заходів здатна позбавити Росію доступу до критично важливих технологій.