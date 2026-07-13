СЗРУ: Кремль не виконує план із набору контрактників до армії

Служба зовнішньої розвідки України повідомила про нові тенденції у кампанії Росії з набору військовослужбовців за контрактом для війни проти України.

За даними розвідки, темпи рекрутингу сповільнилися, а Кремль змушений розширювати коло потенційних кандидатів.

За інформацією СЗРУ, станом на початок липня Росія виконала менше половини річного плану з набору 409 тисяч контрактників. Наразі укладено близько 195 тисяч контрактів, тоді як за планом мало бути понад 204 тисячі. Середньодобові темпи набору становлять близько 1 080 осіб, що нижче за показники попередніх років.

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У розвідці також зазначають, що російське командування послабило медичні та інші вимоги до кандидатів, щоб швидше поповнювати підрозділи. Це пов'язують зі значними втратами армії РФ. За оцінкою СЗРУ, у першому півріччі загальні втрати особового складу сягнули майже 197 тисяч осіб, із яких понад 115 тисяч є безповоротними.

Ще однією особливістю кампанії називають активніше залучення мешканців тимчасово окупованих територій України та представників корінних народів Росії. За даними розвідки, у 2026 році Кремль планує мобілізувати близько 7,9 тисячі жителів тимчасово окупованих українських територій, що є порушенням міжнародного права.

Окрему увагу російська влада приділяє студентам. Міністерства оборони та освіти РФ планували залучити понад 50 тисяч студентів, однак, за інформацією СЗРУ, добровільно погоджується лише один із 400.

Також Росія збільшила план із залучення іноземців – із 16 до 18,5 тисячі осіб. За даними розвідки, для цього використовують мережі рекрутингу трудових мігрантів, яких нерідко вводять в оману або змушують підписувати контракти під тиском.

У розвідці зазначають, що нинішня кампанія свідчить про поступове зниження здатності Росії підтримувати темпи набору військових на рівні попередніх років.