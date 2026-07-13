Під удар потрапили військові системи протиповітряної оборони, берегові радіолокаційні станції, ракетні та безпілотні можливості, а також невеликі човни, а також винищувачі, військові кораблі, ударні повітряні безпілотники та, вперше, морські безпілотники.

США завдали п'ятого раунду ударів по Ірану, Тегеран відповів атаками, пише Financial Times, зазначаючи про загострення бойових дій через контроль над Ормузькою протокою.

Черговий обмін ударами між Вашингтоном і Тегераном, що відбувся за останній тиждень, загрожує поверненням до повномасштабної війни. Угода про припинення вогню між сторонами опинилася на межі зриву.

Центральне командування США, яке контролює військові операції на Близькому Сході, у неділю завдало двох ударів, щоб “знизити здатність Ірану продовжувати атакувати міжнародні судна, що проходять через Ормузьку протоку”.

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Удари вразили десятки цілей, зокрема військові системи протиповітряної оборони, берегові радіолокаційні станції, ракетні та безпілотні можливості, а також невеликі човни, а також винищувачі, військові кораблі, ударні повітряні безпілотники та, вперше, морські безпілотники.

Американці заявляють, що вони завдали ударів після того, як Корпус вартових Ісламської революції обстріляв комерційне судно. Відомо також, що війська США перехопили іранську крилату ракету та безпілотник.

Іранські державні ЗМІ повідомили про вибухи в Бандар-Аббасі, Сірику, Джаску та Кешмі. Вони розташовані вздовж життєво важливого водного шляху, через який до конфлікту транспортувалася п'ята частина світового обсягу нафти та газу.

Також під удари потрапили об'єкти на заході Ірану та місто Хондаб у центральній частині країни, де розташований ядерний дослідницький реактор.

FT зазначає, що президент США Дональд Трамп намагався домовитися про припинення насильства. Ситуація вже вдарила по його рейтингу, погіршила відносини з союзниками та призвела до зростання цін на пальне напередодні проміжних виборів у листопаді.