«Це просто робота». Politico поговорило з африканськими найманцями, які свідомо пішли на війну проти України

Принаймні деякі з них знали, що потраплять на війну.

Видання Politico поспілкувалося з африканськими найманцями, захопленими в полон Силами оборони України. Один з них, громадянин Конго з псевдо Аватар, заявив, що умисно пішов на війну.

За даними України, Росія рекрутувала близько 3000 африканців з 36 країн. Деякі з них потрапили на війну обманом.

Аватар стверджує, що він був попереджений про те, куди їде. Він вважає, що війна проти українців – це робота.

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«Це неправда, що африканців обманула російська армія. Вони кажуть, яка саме робота, коли ти підписуєш контракт. Це просто робота», – сказав він.

Найманець хоче, аби його обміняли і відправили до Росії, а не до Конго. Він встиг завести на російській території родину.

Значна кількість африканських найманців уже мертва, сотні перебувають в центрах утримання військовополонених. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що існує дуже небезпечна тенденція рекрутування громадян багатьох країн Африки до армії окупантів.

Лідер більшості в Кенії Ентоні Кімані Ічунг у лютому заявив, що російські агенти завербували понад 1000 громадян його країни. Розслідування встановило, що їх заманили фальшивими обіцянками. Найманці, з якими поспілкувалося Politico, повідомили, що причина їхньої мобілізації проста – гроші.

За словами Аватара, росіяни пропонували одноразову виплату $13 000 і ще по 2000 доларів щомісяця. Це величезні кошти для багатьох африканських країн. Ще один найманець з позивним Ф'ючер під час спілкування з журналістами сказав, що хоче, аби його обміняли на іноземця, який воював за Україну.