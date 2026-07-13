ЄС купив рекордні обсяги газу із російського «Ямал СПГ»

Європа могла заплатити за ці поставки до 6 млрд євро.

Європа придбала майже весь скраплений природний газ (СПГ), вироблений на заводі «Ямал СПГ» у першій половині 2026 року, напередодні набуття чинності заборони на імпорт російського газу.

Як пише Financial Times, про це свідчать дані аналітичної компанії Kpler.

Закупівлі ЄС із заводу «Ямал СПГ», який контролює російська приватна компанія «Новатек», сягнули рекордних 9,89 млн тонн у перші шість місяців року, і це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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За оцінками неурядової організації Urgewald, Європа могла заплатити за ці поставки до 6 млрд євро.

Найбільшими європейськими покупцями стали Франція, Бельгія та Іспанія, які імпортували відповідно 3,6 млн, 2,9 млн і 2,7 млн тонн СПГ із Ямалу в першому півріччі 2026 року, свідчать дані Kpler.

Чинні правила ЄС уже забороняють закупівлю російського СПГ за короткостроковими контрактами. Це означає, що для кожної партії газу з Ямалу, яка прямує до Європи, митні органи країни-імпортера мають підтвердити, що продаж здійснювався в межах довгострокового контракту.

З 1 січня 2027 року набуде чинності повна заборона ЄС на імпорт російського СПГ за довгостроковими контрактами. Це змусить Росію шукати альтернативні ринки збуту. Пізніше того ж року буде заборонено і трубопровідний газ із Росії.

Готовність Європи приймати вантажі із заводу «Ямал СПГ» має критичне значення для цього проєкту, розташованого в російській частині Арктики, адже він залежить від невеликого флоту спеціалізованих криголамних газовозів класу Arc7.

Обсяги експорту значною мірою залежать від швидкого повернення цих суден із європейських портів, тоді як альтернативний маршрут до Азії Північним морським шляхом є довшим і значно ризикованішим.

Попри зростання поставок до Європи, обсяги СПГ, що відправлялися до Азії, у першому півріччі скоротилися на 74%, до трохи більше 510 тис. тонн. Зазвичай постачання з Ямалу до Азії збільшуються влітку, однак цього року на схід поки що вирушає менше газу. Частково це пов'язано з тим, що деякі міжнародні судноплавні компанії, страховики та фінансові установи побоюються ризиків, пов'язаних із санкціями ЄС, повідомляють джерела, обізнані із ситуацією.

Криголамні газовози, які перевозять продукцію «Ямал СПГ», також і надалі значною мірою залежать від європейських судноремонтних підприємств, зокрема верфі Damen у французькому Бресті та компанії Fayard A/S у Данії.

Відкритий у 2017 році «Ямал СПГ» залишається найбільшим виробником зрідженого природного газу в Росії. Його проєктна потужність становить 17,4 млн тонн на рік, хоча фактичне виробництво часто перевищує цей показник.

Окрім «Новатеку», частками в проєкті володіють французька TotalEnergies та китайська CNPC.