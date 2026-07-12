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РФ бракує сил атакувати Польщу, але можливі провокації, – Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі переконує, що Варшава не відчуває паніки щодо Росії, але серйозно ставиться до погроз.

РФ бракує сил атакувати Польщу, але можливі провокації, – Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото:  EPA/UPG

Росії бракує засобів для атаки проти Польщі, але Москва може вдатися до провокацій проти країни.

Про це очільник польського МЗС Радослав Сікорський заявив італійській газеті Il Messaggero, пише “Європейська правда”.

Сікорський підкреслює, що Польща не відчуває паніки щодо Росії, але серйозно ставиться до загроз.

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“Занепокоєння є, бо Путін напав на Україну, ґрунтуючись на оптимістичних і цілком хибних оцінках. Він спричинив величезні людські страждання та серйозні економічні збитки по всій Європі, ухваливши це божевільне й злочинне рішення про вторгнення в Україну. Тому ми не можемо виключати, що, хоч він і не здатен перемогти, він все одно може ухвалити ще одне подібне рішення”, – сказав Сікорський.

Міністр прокоментував інформацію британської газети The Telegraph про те, що Сполучені Штати нібито передали Варшаві попередження про можливу збройну провокацію Росії проти Польщі, щоб “випробувати рішучість НАТО”. 

Посадовець сказав, що не може ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, але “новина походить з авторитетного видання, тож, ймовірно, вона правдива”. 

Сікорський сподівається, що викриття намірів Росії змусить її відмовитися від цих планів. Він також впевнений, що Москва не має достатньо ресурсу для нападу на Польщу.

  • У червні Сікорський заявляв, що Росія готує атаку "під фальшивим прапором" на свою територію, щоб напасти на країни Заходу.
  • Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також говорив про побоювання щодо можливої російської провокації, метою якої є “випробувати рішучість НАТО”.
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