Країни Балтії висловили протест Росії через брехню про українські дрони

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Латвія, Литва та Естонія звернулися до Міністерства закордонних справ Росії зі спільним демаршем, висловивши протест через поширення Кремлем неправдивої інформації.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій.

У заяві дипломати наголосили, що країни Балтії категорично відкидають звинувачення Москви.

"Країни Балтії відкидають заяви Росії як абсолютно необґрунтовані. Вторгнення дронів у повітряний простір країн Балтії є результатом повномасштабної агресивної війни Росії проти України", – йдеться у заяві.

У Латвії, Литві та Естонії також зазначили, що Кремль продовжує поширювати дезінформацію та навмисно загострює ситуацію, використовуючи неправдиві повідомлення як інструмент політичного тиску.

Раніше Росія заявила, що країни Балтії нібито надають повітряні коридори для українських безпілотників, які атакують російську територію. Водночас жодних доказів цих звинувачень російська сторона не оприлюднила.