У Німеччині розслідують можливу диверсію на залізниці

Німецькі слідчі припускають, що займання на важливій залізничній лінії на заході країни могло бути диверсією.
Пожежа сталася 10 липня відразу у двох місцях на важливій залізничній гілці між Дюссельдорфом і Кельном, через що технічні причини інциденту виглядають малоймовірними, пише «Європейська правда» з посиланням на dpa.
Внаслідок займання вогонь пошкодив кілька сигнальних кабелів, тому рух поїздів довелося зупинити.
У компанії Deutsche Bahn зазначили, що перебої на залізничній гілці тривали й 11 липня. Невдовзі після цього в мережі з’явилася заява ліворадикальної групи Angry Birds Commando, яка взяла на себе відповідальність за підпал. Учасники угруповання стверджують, що саме вони заклали запалювальні пристрої серед кабелів.
За даними джерел, ця заява виглядає справжньою, адже близько року тому ці ж активісти вже заявляли про відповідальність за інший інцидент на залізниці.
Водночас офіційні структури наразі продовжують розслідування. Слідчі з’ясовують усі обставини події та перевіряють наявність підстав для відкриття справи за статтею про підпал.
- Торік у Німеччині ключова залізнична лінія у західному місті Дюссельдорф постраждала від другого підпалу за два дні.
- Відповідальність за інцидент тоді теж взяло на себе угруповання Angry Birds Commando, яке опублікувало на лівій платформі Indymedia таку заяву: “Багато працювало б набагато краще без промислової системи”.
- Згодом медіа повідомили, що в районі станції Вебау, що поблизу міста Гоенмельзен у східній федеральній землі Саксонія-Ангальт виявили вже третій за тиждень підпал кабелю залізничної лінії. Постраждала вантажна колія для перевезення вугілля.