У Німеччині розслідують можливу диверсію на залізниці

Німецькі слідчі припускають, що займання на важливій залізничній лінії на заході країни могло бути диверсією.

Пожежа сталася 10 липня відразу у двох місцях на важливій залізничній гілці між Дюссельдорфом і Кельном, через що технічні причини інциденту виглядають малоймовірними, пише «Європейська правда» з посиланням на dpa.

Внаслідок займання вогонь пошкодив кілька сигнальних кабелів, тому рух поїздів довелося зупинити.

У компанії Deutsche Bahn зазначили, що перебої на залізничній гілці тривали й 11 липня. Невдовзі після цього в мережі з’явилася заява ліворадикальної групи Angry Birds Commando, яка взяла на себе відповідальність за підпал. Учасники угруповання стверджують, що саме вони заклали запалювальні пристрої серед кабелів.

За даними джерел, ця заява виглядає справжньою, адже близько року тому ці ж активісти вже заявляли про відповідальність за інший інцидент на залізниці.

Водночас офіційні структури наразі продовжують розслідування. Слідчі з’ясовують усі обставини події та перевіряють наявність підстав для відкриття справи за статтею про підпал.