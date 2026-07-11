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Мер Берліна відмовився від участі у виборах через "тенісгейт"

Політик так і не зміг врятувати репутацію після вчинку під час блекауту.

Мер Берліна відмовився від участі у виборах через "тенісгейт"
Берлін
Фото: EPA/UPG

Кай Вегнер заявив, що відмовляється від висування своєї кандидатури на виборах мера Берліна, які мають відбутися 20 вересня цього року.

Як пише The Guardian, міський голова так і не зміг за півроку подолати наслідки власної помилки, яку у німецькій пресі назвали "тенісгейтом".

Йдеться про те, що під час найдовшого з часів Другої світової війни блекауту у Берліні в січні цього року Вегнер пішов грати у теніс зі своєю подругою, міністеркою освіти федеральної землі Берлін Катаріною Гюнтер-Вюнш. І це на тлі публічних заяв, що він буквально "не виходив з офісу, щоб керувати процесами в місті на час зникнення електроживлення".

Вегнер пізніше виправдовувався, що справді працював не покладаючи рук, але відчув в певний момент вигорання і потребував відпочинку у вигляді занять спортом. Попри це, його вчинок зазнав приголомшливої критики, а заклики піти у відставку лунали не тільки від містян, але й від однопартійців з Християнсько-демократичного союзу. 

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