Мер Берліна відмовився від участі у виборах через "тенісгейт"

Кай Вегнер заявив, що відмовляється від висування своєї кандидатури на виборах мера Берліна, які мають відбутися 20 вересня цього року.
Як пише The Guardian, міський голова так і не зміг за півроку подолати наслідки власної помилки, яку у німецькій пресі назвали "тенісгейтом".
Йдеться про те, що під час найдовшого з часів Другої світової війни блекауту у Берліні в січні цього року Вегнер пішов грати у теніс зі своєю подругою, міністеркою освіти федеральної землі Берлін Катаріною Гюнтер-Вюнш. І це на тлі публічних заяв, що він буквально "не виходив з офісу, щоб керувати процесами в місті на час зникнення електроживлення".
Вегнер пізніше виправдовувався, що справді працював не покладаючи рук, але відчув в певний момент вигорання і потребував відпочинку у вигляді занять спортом. Попри це, його вчинок зазнав приголомшливої критики, а заклики піти у відставку лунали не тільки від містян, але й від однопартійців з Християнсько-демократичного союзу.