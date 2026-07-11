Мер Берліна відмовився від участі у виборах через "тенісгейт"

Політик так і не зміг врятувати репутацію після вчинку під час блекауту.

Кай Вегнер заявив, що відмовляється від висування своєї кандидатури на виборах мера Берліна, які мають відбутися 20 вересня цього року.

Як пише The Guardian, міський голова так і не зміг за півроку подолати наслідки власної помилки, яку у німецькій пресі назвали "тенісгейтом".

Йдеться про те, що під час найдовшого з часів Другої світової війни блекауту у Берліні в січні цього року Вегнер пішов грати у теніс зі своєю подругою, міністеркою освіти федеральної землі Берлін Катаріною Гюнтер-Вюнш. І це на тлі публічних заяв, що він буквально "не виходив з офісу, щоб керувати процесами в місті на час зникнення електроживлення".

Вегнер пізніше виправдовувався, що справді працював не покладаючи рук, але відчув в певний момент вигорання і потребував відпочинку у вигляді занять спортом. Попри це, його вчинок зазнав приголомшливої критики, а заклики піти у відставку лунали не тільки від містян, але й від однопартійців з Християнсько-демократичного союзу.