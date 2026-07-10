Російська шпигунська мережа в Італії збирала дані про вразливість ППО для України

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В Італії правоохоронці викрили шпигунську мережу, яка на замовлення російської воєнної розвідки збирала секретні дані про західні системи протиповітряної оборони, що передають Україні, повідомляє видання Defense News.

У центрі розслідування опинився військовий аташе посольства РФ у Римі, кадровий офіцер ГРУ Михайло Астахов, та колишній співробітник італійських спецслужб Гавіно Пірас

За даними слідства, Пірас отримував від росіянина списки із запитами та готівку (близько 4000 євро за кожну партію даних), за яку вербував інформаторів серед чинних італійських військових. Наразі під слідством перебувають п'ятеро потенційних інформаторів, а самого Піраса та ще одного ексрозвідника вже заарештували.

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Передача секретної інформації відбувалася через завуальовані схованки в стінах за допомогою мікро-SD карт.

Згідно з матеріалами прослуховування та відеофіксації, ГРУ першочергово цікавилося слабкими місцями європейського зенітно-ракетного комплексу SAMP-T, який Італія і Франція надали Україні, а також ракетами CAMM-ER (щодо збору яких Київ веде переговори).

Крім того, росіяни намагалися дізнатися деталі про новітню систему протиповітряної оборони Michelangelo Dome від оборонного гіганта Leonardo, яку планують протестувати в Україні восени.

Серед інших запитів російської розвідки були документи щодо ефективності ударів по ядерних об'єктах Ірану, плани Італії з купівлі ракет Storm Shadow, допомога Україні у створенні далекобійних ракет, а також розробки підводних дронів. У розмовах Пірас також згадував, що італійські фахівці досліджують трофейний російський танк Т-90, намагаючись розгадати секрет роботи його автономного кулемета.

Після арешту Піраса його адвокат заявив, що той нібито не передавав Росії жодних таємних даних.