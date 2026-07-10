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Трамп заявив про завершення перемир'я з Іраном

Іран просив продовжити "переговори".

Трамп заявив про завершення перемир'я з Іраном
Дональд Трамп у Давосі
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що попри прохання Тегерана продовжити переговори, перемир'я з Іраном "завершено". 

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами американського президента, Іран звернувся до США з пропозицією продовжити переговорний процес щодо завершення війни, однак Вашингтон дав зрозуміти, що режим припинення вогню завершився.

"Ісламська Республіка Іран попросила нас продовжити "переговори". Ми погодилися на це, але Сполучені Штати недвозначно заявили їм, що режим припинення вогню ЗАКІНЧЕНИЙ", – написав Трамп.

Під час саміту НАТО Трамп заявив, що припинення вогню більше не діє. Він також попередив про можливість нових ударів по Ірану та не виключив відновлення морської блокади країни.

Крім того, президент США повідомив, що американські війська вже завдали удару по іранському острову Харг – одному з головних центрів експорту нафти. Також він не заперечив можливість атак на електростанції та установки з опріснення води.

  • Минулого місяця США та Іран дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння щодо продовження режиму припинення вогню ще на 60 днів і початок переговорів щодо іранської ядерної програми.
  • За умовами документа США погодилися зняти блокаду іранських портів, а Тегеран – забезпечити відкриття Ормузької протоки. Водночас обидві сторони звинувачують одна одну у порушенні домовленостей.
  • Останнє загострення розпочалося після того, як Іран у понеділок і вівторок атакував кілька суден в Ормузькій протоці. Хоча минулого місяця Тегеран погодився знову відкрити цей стратегічно важливий морський шлях після підписання меморандуму зі США, іранська влада висловлює невдоволення тим, що Вашингтон рекомендує суднам проходити ближче до узбережжя Оману, що зменшує контроль Ірану над одним із найважливіших морських вузлів світу.
  • Іран заявив, що США завдали ударів по залізничних мостах на маршруті до священного міста Мешхед, де був похований покійний верховний лідер країни Алі Хаменеї.
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