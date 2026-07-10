У один день аеропорт у Флориді та міст у Теннессі назвали на честь Трампа

Наступного разу, коли президент США летітиме до своєї резиденції Мар-а-Лаго, він приземлиться в аеропорту, який тепер носить його ім'я. А якщо його кортеж проїде автомагістраллю I-40 у східному Теннессі, він перетне міст, названий так само.

У США в один день аеропорт у Флориді та міст у Теннессі назвали на честь президента Дональда Трампа.

Як пише NBC news, посадовці округу Палм-Біч (штат Флорида) та міста Дендридж (штат Теннессі) урочисто відкрили нові дорожні знаки, вшанувавши президента, який відомий своєю прихильністю давати своє ім'я найрізноманітнішим об'єктам – від федеральних будівель до програм доступних ліків.

Адміністрація аеропорту повідомила, що міжнародний аеропорт Палм-Біч офіційно перейменовано на Міжнародний аеропорт президента Дональда Дж. Трампа. Закон про перейменування підписав губернатор Флориди Рон Десантіс у березні цього року.

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Трамп відреагував на це дописом у своїй соцмережі і написав, що це «дуже великий день для Палм-Біч», і що «незабаром це буде один із найкращих і найвражаючіших аеропортів у світі».

За словами Еріка Трампа, першою повітряною машиною, що приземлилася в аеропорту після офіційної зміни назви о 5:01 ранку за східним часом, став літак Trump Force One.

За інформацією адміністрації аеропорту, перейменування коштує щонайменше 5,5 мільйона доларів. Ці кошти підуть на заміну вивісок, оновлення брендування та інших інформаційних матеріалів протягом найближчих тижнів.

Там також зазначили, що повне оновлення такого великого об'єкта неможливе за один день, тому протягом кількох наступних тижнів пасажири бачитимуть одночасно старі та нові елементи оформлення. Попри офіційне перейменування, трилітерний код аеропорту поки що залишатиметься PBI. За словами адміністрації, на новий код DJT він перейде 18 серпня.

Раніше того ж дня міністр фінансів США Скотт Бессент виступив на церемонії відкриття нового знака в Теннессі. Минулого року законодавчі збори штату ухвалили закон про перейменування низки мостів і доріг, зокрема мосту в окрузі Джефферсон, який тепер офіційно називається Міст президента Дональда Дж. Трампа.

Раніше цей міст мав назву Меморіальний міст Френсіса Бернетта Сванна.

«Відтепер кожен водій, який проїжджатиме цим мостом, бачитиме ім'я президента, адже він ніколи не припиняв боротися за людей, які ним користуються, зробивши їхню справу своєю власною», — заявив Бессент.

За даними Патентного та торговельного відомства США, у лютому було схвалено заявку родини Трампів на реєстрацію торговельної марки нової назви, а 18 червня процедура була завершена. На сайті аеропорту зазначається, що для використання нової назви укладено відповідну угоду з родиною Трампів.

Нові знаки у Флориді та Теннессі з'явилися лише через кілька тижнів після того, як ім'я Трампа було прибрано з Центру Кеннеді у Вашингтоні. Його ім'я додали до назви центру в грудні минулого року, однак це спричинило багатомісячний судовий спір, який завершився рішенням федерального судді зобов'язати прибрати всі згадки про Трампа як із будівлі центру, так і з його офіційного вебсайту.