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Reuters: рух танкерів через Ормузьку протоку практично зупинився на тлі ескалації між США та Іраном

Ризики для судноплавства значно зросли після відновлення авіаударів США.

Reuters: рух танкерів через Ормузьку протоку практично зупинився на тлі ескалації між США та Іраном
Корабель у Ормузькій протоці, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку 9 липня майже повністю зупинився. Ризики для судноплавства зросли після поновлення авіаударів США по Ірану, що спровокувало відповідні заходи з боку Тегерана в Перській затоці.

Про це пише Reuters.

Лише два танкери пройшли протокою вранці четверга. Серед них був супертанкер для перевезення нафти Berg 1, який перебуває під санкціями США.

Іранські збройні сили у четвер розпочали атаки на військову інфраструктуру США в сусідніх країнах Перської затоки у відповідь на удари США по південних прибережних та східних провінціях Ірану.

Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили, що атаки США на Іран та втручання у перенаправлення судноплавства порушують поступове відкриття протоки, попередивши, що будь-яке подальше втручання США викличе «нищівну відповідь».

Щоденний трафік за останні два тижні зріс до найвищого рівня з початку війни, в середньому 40 суден проходили протокою, а середній показник до конфлікту, становив 125-140 щоденних рейсів.

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