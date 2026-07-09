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Дунайська Комісія повністю відмовилася від використання російської мови

Відтепер єдиними робочими мовами міжнародної організації стали англійська і німецька.

Дунайська Комісія повністю відмовилася від використання російської мови
Дунайська Комісія
Фото: Вікіпедія

З липня цього року Дунайська Комісія повністю виключила російську мову зі своєї роботи.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України

Російську мову використовували у роботі організації з моменту її створення у 1949 році.

Заступник глави Мінгромад Андрій Кашуба наголосив, що українські фахівці протягом багатьох місяців вели складні перемовини і переконували партнерів.

У міністерстві додали, що таке виключення є не просто технічним кроком. Воно свідчить про те, що міжнародні організації переглядають правила своєї діяльності та позбавляють Росію інструментів впливу і багаторічних привілеїв.

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