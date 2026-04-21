Міністерка культури Бережна: 71% українців дивляться російськомовний контент

Майже чверть роблять це щодня.

Міністерка культури України Тетяна Бережна
Фото: mincult.gov.ua

Міністерка культури України Тетяна Бережна оприлюднила результати дослідження щодо споживання контенту, проведеного компанією Gradus на замовлення Мінкульту, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними, на п’ятому році повномасштабної війни понад дві третини українців — 71% — продовжують регулярно дивитися російськомовний продукт, а майже чверть роблять це щодня.

Основним чинником такої ситуації є звичка та легка доступність російського контенту, а не ідеологічні переконання українців. Бережна наголосила, що контент є потужним інструментом впливу, який часто просуває ворожу пропаганду, знецінює українську ідентичність і нормалізує агресію. 

Щоб подолати залежність від російського продукту міністерство ініціювало програму «Тисячовесна». Її мета — створити умови для появи якісної української альтернативи у різних культурних сферах. Бюджет програми становить 4 млрд грн. 

Бережна впевнена, що поєднання таланту українських митців із фінансовою підтримкою держави дасть змогу витіснити російський контент з інформаційного простору України.

