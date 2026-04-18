У Хотинській фортеці стався обвал стіни

У Хотинській фортеці зафіксували суттєве руйнування — відбувся частковий обвал великої стіни.

Про це повідомив Хотинський міський голова Андрій Дранчук, назвавши ситуацію вкрай аварійною.

За словами очільника міста, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Працівники Державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця» разом із працівниками ДСНС оперативно обмежили доступ туристичних груп до небезпечної ділянки.

Наразі фахівці заповідника готують необхідні документи та фіксують масштаби пошкоджень. Про надзвичайну ситуацію вже поінформували Міністерство культури, Чернівецьку ОВА та Міністерство розвитку громад та територій. Міська влада та керівництво заповідника розпочали пошук фінансування для проведення термінових реставраційних робіт.