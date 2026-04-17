У Берліні відбудеться театральна зустріч із режисеркою Тамарою Труновою та критиком Томасом Ірмером

2 травня у Берліні пройде друга подія салонної серії “Après Arbeit. Meet, Greet and Talk Ukraine”, цього разу присвячена театру. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише Український Інститут в Німеччині.

У розмові візьмуть участь театральна режисерка Тамара Трунова, головна режисерка Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, а також Томас Ірмер, головний редактор Theater der Zeit.

Учасники обговорять німецько-українські театральні мережі, актуальні процеси в українському театрі, а також виклики формування незалежного мистецького голосу під час роботи за кордоном.

Подія відбудеться у Serpen Gallery. Робоча мова — англійська. Вхід вільний за попередньою реєстрацією.

Серію заходів організовує Український інститут у Німеччині за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.