В Українському домі в Данії відбудеться показ фільму "Викрадена колекція" і дискусія про викрадену культурну спадщину Херсона

Показ та дискусія заплановані на 17 квітня 2026 року.

CultHub
В Українському домі в Данії відбудеться показ фільму "Викрадена колекція" і дискусія про викрадену культурну спадщину Херсона
Херсонський краєзнавчий музей після окупантів
Фото: facebook/Alyona Kravchenko

У межах супровідної програми виставки “The War They Live” в Ukraine House у Данії відбудеться показ документального фільму “Curated Theft” ("Викрадена колекція") від Kyiv Independent. Подія запланована на 17 квітня та стане продовженням розмови про війну, пам’ять і втрати української культурної спадщини. Про це на своїй сторінці пише Ukraine House in Denmark.

Фільм присвячений розслідуванню однієї з найбільших музейних крадіжок у Європі з часів Друга світова війна. Восени 2022 року, перед відступом із Херсон, російські війська вивезли тисячі експонатів із Херсонського художнього музею та Херсонського музею місцевої історії. Серед викраденого — унікальні твори мистецтва та археологічні артефакти, зокрема скіфське, готське й сарматське золото.

Через брак свідків з українського боку та закритість інформації з боку Москви справа досі залишається нерозкритою. У фільмі команда розслідувачів намагається встановити, хто стоїть за організацією пограбування та де нині можуть перебувати викрадені колекції.

Після показу відбудеться дискусія з командою Kyiv Independent. Голова відділу розслідування воєнних злочинів і репортерка фільму Євгенія Моторевська разом із фоторедакторкою Іриною Громоцькою поділяться досвідом документування війни — від репортажів і фотографії до створення документальних стрічок.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
