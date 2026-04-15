Нічна повітряна атака , 212 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, дефіцит систем ППО Patriot, санкції США проти російської нафти.

У ніч на 15 квітня росіяни завдали по Дніпру удару безпілотниками. У місті спалахнула адміністративна будівля.

За оновленою інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, кількість потерпілих зросла до трьох. "Вночі росіяни атакували саме середмістя Дніпра. Понівечена 9-поверхова новобудова. Досі горить адмінбудівля", – повідомив він близько 6 ранку.

Ворог уночі бив по місту і дронами, і ракетами.

14 квітня місто зазнало ранкової атаки, росіяни вбили 5 людей. 15 квітня оголошено в Дніпрі днем жалоби.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 212 боєзіткнень.

Ворог найбільш активний на Покровському (42 штурми) і Костянтинівському (31 атака) напрямках.

Також росіяни чотири рази намагалися здійснити чотири штурми в напрямку Антонівського мосту на Дніпровському напрямку.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1010 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 313 970 військових.

Сьогодні, 15 квітня, о пʼятій ранку ворог ударив по центральній частині Словʼянська ФАБ-1500. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Повністю зруйновано дитячий спортивний заклад, що був історичною памʼяткою міста. Зруйновано адмінбудівлю, ще одну - пошкоджено. Різного ступеню пошкоджень зазнали щонайменше 39 багатоповерхівок і 15 автівок.

За даними голови Донецької ОВА, внаслідок удару півторатонною бомбою по Слов'янську поранені дві людини, зокрема хлопчик 2012 року народження.

Місто Суми вночі знову перебувало під російськими обстрілами. Дрони атакували промисловий район міста.

Рятувальникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню. Інформації про потерпілих немає, повідомили в ДСНС. “Під час гасіння пожежі по місцю, де працювали рятувальники, ворог завдав повторного удару. Попри постійну загрозу з неба, всі осередки горіння вдалося ліквідувати”, – розповіли в службі.

За декілька годин після цього ворог ще раз атакував ту ж локацію. Фахівці ДСНС ще раз ліквідували пожежу.

У ніч на 15 квітня Росія атакувала трьома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області, а також 324 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Дронами била з окупованого Криму і російських напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. Близько 250 із них – "шахеди", повідомили Повітряні сили.

За попередніми даними станом на 07:00, ППО знешкодила 309 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

“Зафіксовано влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в України є значній дефіцит систем ППО Patriot. Він оцінив їх нестачу як "гірше бути не може", пише Welt із посиланням на заяву глави держави ZDF.

Зеленський додав, що зараз США залишаються в контакті із Іраном, а для України натомість не мають часу. Президент переконаний, що вплив війни на Близькому Сході негативно позначиться на постачанні зброї Україні.

Також він повторив, що Штати не зверталися до України з проханням допомогти в розблокуванні Ормузької протоки, хоча вже є відповідний досвід із Чорним морем.

Американські санкції проти російської нафти повертаються у повному обсязі після того, як Дональд Трамп послабив їх, прагнучи зменшити вплив війни на Близькому Сході.

Однак шляхи обходу обмежень все ще залишаються, пише Politico.

13 березня Сполучені Штати послабили санкції проти Росії, дозволивши їй торгувати завантаженою до 12 березня на морські судна нафтою. Цей крок, на думку Вашингтона, мав стримати негативні наслідки американо-ізраїльської операції проти Ірану, що призвела до блокування іранськими силами Ормузької протоки і ударів по енергетиці в Перській затоці.

Україна цей крок розкритикувала, зазначивши, що саме зменшення доходу Москви від енергоресурсів є надважливим для мирних зусиль. Кількість коштів прямо пов’язана зі спроможностями окупантів продовжувати війну.

