ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни в Сумах уночі тричі били по одній локації

Рятувальники загасили пожежі після усіх ударів. 

Росіяни в Сумах уночі тричі били по одній локації
Наслідки атаки на Суми
Фото: ДСНС України в Telegram

Місто Суми вночі знову перебувало під російськими обстрілами. Дрони атакували промисловий район міста. 

Рятувальникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню. Інформації про потерпілих немає, повідомили в ДСНС. 

“Під час гасіння пожежі, по місцю, де працювали рятувальники, ворог наніс повторний удар. Попри постійну загрозу з неба, всі осередки горіння вдалося ліквідувати”, – розповіли в службі.

За декілька годин після цього ворог ще раз атакував ту ж локацію. Фахівці ДСНС повторно ліквідували пожежу.

Наслідки атаки на Суми
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки атаки на Суми

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies