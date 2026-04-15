Місто Суми вночі знову перебувало під російськими обстрілами. Дрони атакували промисловий район міста.

Рятувальникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню. Інформації про потерпілих немає, повідомили в ДСНС.

“Під час гасіння пожежі, по місцю, де працювали рятувальники, ворог наніс повторний удар. Попри постійну загрозу з неба, всі осередки горіння вдалося ліквідувати”, – розповіли в службі.

За декілька годин після цього ворог ще раз атакував ту ж локацію. Фахівці ДСНС повторно ліквідували пожежу.