Головне за вівторок, 14 квітня: атаки на Дніпро та Черкащину, майже 185 боєзіткнень, теракт у Броварах

Бойові дії на Донеччині, 184 бойових зіткнення, ворожі обстріли, авіаудар по Печенізькій дамбі, домовленості з Німеччиною. Яким запам’ятається 1511-й день повномасштабної війни.

Росіяни атакували ударними безпілотниками Черкаську область. Внаслідок удару по обласному центрі загинув 8-річний хлопчик, є поранені.

"Про ситуацію на Черкащині на цю хвилину. Надвечір Росія спрямувала на область ударні БпЛА. Наші оборонці знешкодили дев'ять цілей. Однак, на жаль, маємо трагічні наслідки в обласному центрі. Від отриманих травм загинув 8-річний хлопчик. Співчуття рідним... ", - повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Ще дев'ять людей доправлено до лікарні, серед них – дитина. Троє місцевих жителів отримали допомогу на місці події.

Унаслідок падіння безпілотників пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки.

У Дніпрі 15 квітня буде день жалоби за загиблими внаслідок ранкової атаки Росії, повідомив міський голова Борис Філатов.

За його словами, Росія вбила пʼятьох людей.

«Співчуття родинам, що втратили близьких. Міські лікарні також продовжують боротися за життя постраждалих», - додав Філатов.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що ворог вдарив по місту ракетою.

Відомо також про чверть сотні поранених. Є важкі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 14 квітня відбулося 184 бойових зіткнення.

Кількість ворожих атак значно збільшилась за останні дні. Найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Окупанти спрямували 6 керованих авіабомб на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі Харківщини, повідомив в ефірі «Єдиних новин» очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов зазначив, що це одне з найбільших водосховищ області і критично важливий об’єкт, у тому числі для міста Харків.

Згодом 16-й армійський корпус повідомив, що дамба не пошкоджена. Скид води відбувається у плановому контрольованому режимі. За даними військових, чотири з шести бомб влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві — у воду.

СБУ та Нацполіція затримали двох підозрюваних у вибуху в Броварах на Київщині, який стався ввечері 13 квітня біля приватного будинку.

За даними слідства, спрацював саморобний вибуховий пристрій, закладений біля паркану. Його активували телефонним дзвінком, а для фіксації вибуху поруч закріпили мобільний телефон.

Затриманими виявилися 23-річний житель Броварів і 17-річний спільник із Чернівецької області. Неповнолітнього затримали на вокзалі в Могилеві-Подільському, звідки він намагався виїхати за кордон.

Німеччина надасть Україні нові військові пакети допомоги. Країни підписали 10 двосторонніх документів між міністерствами оборони та економіки, повідомив канцлер ФРН Фрідріх Мерц на пресконференції з українським президентом у Німеччині.

2027-2028 роки стануть роками німецької і української культури, додав канцлер.

"Також ми будемо говорити про те, як допомогти полегшити українським громадянам повернення на Батьківщину, які отримали в нас притулок. Ми також хочемо сказати, що зусилля України з обмеження виїзду чоловіків призовного віку до ЄС – ми їх підтримуємо. Це абсолютно необхідно, щоб країна могла себе захищати, щоби і надалі була єдність українського суспільства і щоб Україну дійсно можна було відбудувати", – сказав Мерц.

