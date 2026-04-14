СБУ та Нацполіція затримали двох підозрюваних у вибуху в Броварах на Київщині, який стався ввечері 13 квітня біля приватного будинку.

За даними слідства, спрацював саморобний вибуховий пристрій, закладений біля паркану. Його активували телефонним дзвінком, а для фіксації вибуху поруч закріпили мобільний телефон.

Затриманими виявилися 23-річний житель Броварів і 17-річний спільник із Чернівецької області. Неповнолітнього затримали на вокзалі в Могилеві-Подільському, звідки він намагався виїхати за кордон.

Під час обшуків вилучили телефони, сім-карти, електрозапали та одяг, який, за версією слідства, використовували під час підготовки вибуху.

Слідство вважає, що підозрювані діяли за завданням російських спецслужб і мали отримати за це гроші. Провадження відкрито за статтею про терористичний акт.