У Дніпрі підозрюють депутата райради та його сина у схемі з фіктивним працевлаштуванням

Серед формально працевлаштованих був і син депутата.

У Дніпрі підозрюють депутата райради та його сина у схемі з фіктивним працевлаштуванням
Фото: прокуратура

У Дніпрі правоохоронці викрили схему, за якою людей оформлювали на роботу на державному підприємстві критичної інфраструктури лише формально - без виконання обов’язків, але з усіма передбаченими вигодами: зарплатою з бюджету, трудовим стажем і бронюванням від мобілізації. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

Про підозру повідомили депутату однієї з районних рад, який одночасно очолював це підприємство, а також його сину.

За версією слідства, упродовж 2023–2025 років керівник підприємства залучив підконтрольних співробітників до оформлення 14 осіб, які фактично не працювали. Вони були працевлаштовані лише “на папері”, але регулярно отримували заробітну плату та користувалися статусом працівників критичної інфраструктури.

За даними слідства, частина цих людей працювали у приватному домогосподарстві знайомого підозрюваного, як охоронці, водії та обслуговуючий персонал будинку і території.

Попри це, їм нараховували  зарплату з державних коштів, зараховували трудовий стаж і надавали бронювання від мобілізації.

Серед формально працевлаштованих був і син депутата. Йому також повідомили про підозру у пособництві в заволодінні бюджетними коштами (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України).

Дії депутата кваліфіковано як заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, організацію злочину та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України). 

У межах розслідування проведено 16 санкціонованих обшуків у Дніпропетровській області та Києві. Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документацію, яка може підтверджувати схему.

Суд обрав депутату запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави 5,8 млн грн. Його сину - тримання під вартою із заставою 200 тис. грн.

