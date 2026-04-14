Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
МАГАТЕ заявило про блекаут на Запорізькій АЕС. Електропостачання відновили (оновлено)

Там працювали генератори.

МАГАТЕ заявило про блекаут на Запорізькій АЕС. Електропостачання відновили (оновлено)
ЗАЕС
Фото: Укренерго

Сьогодні, 14 квітня, на Запорізькій АЕС стався повний блекаут через відключення останньої зовнішньої лінії електропередач. Через півтори години електропостачання відновили. 

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у соцмережі Х

«Сьогодні вранці Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) втринадцяте за час військового конфлікту втратила все зовнішнє електропостачання після відключення останньої зовнішньої лінії електропередач», – йдеться у повідомленні.

Аварійні дизельні генератори станції негайно запрацювали.

Зазначається, що команда МАГАТЕ на станції стежить за ситуацією, і агентство продовжує консультації з обома сторонами, щоб встановити припинення вогню на місці для ремонту на іншій лінії електропередач для ЗАЕС. 

«Втрата зовнішнього електропостачання вкотре підкреслює ризики для ядерної безпеки під час конфлікту», – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. 

Оновлення. Пізніше у МАГАТЕ повідомили, що електропостачання ЗАЕС відновили через лінію електропередач 330 кВ «Феросплавна-1». Блекаут тривав близько 90 хвилин. Аварійні дизельні генератори станції вимкнули. 

  • 24 березня Запорізька АЕС втратила зв'язок із Дніпровською лінією електропередачі напругою 750 кВ.
  • Відтоді станція залежала від єдиної резервної лінії електропередачі для зовнішнього електропостачання. 
﻿
