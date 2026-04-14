На Донеччині загинув спецпризначенець Максим Давиденко

Під час виконання бойового завдання на Донеччині героїчно загинув спецпризначенець Максим Давиденко. Про це повідомляє поліція Київської області.

Інспектору полку поліції особливого призначення «Корпус оперативно-раптової дії» (стрілецький) Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанту поліції Максиму Давиденку назавжди 34 роки.

Захисник народився 27 квітня у селі Прибірськ на Київщині. З 2013 року перебував у складі Національної гвардії України. Під час служби неодноразово виконував бойові завдання на сході держави в період проведення антитерористичної операції. Брав участь в евакуації мирного населення, рятуючи життя та допомагаючи тим, хто опинився у небезпеці.

У вересні 2025 року Максим приєднався до лав стрілецького батальйону, де разом із побратимами виконував бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Він був відданим своїй справі, щирою, мужньою та надійною людиною.

На жаль, 13 лютого внаслідок удару ворожого БПлА та FPV-дрону по позиції, Максим загинув. Лише через кілька місяців вдалося евакуювати тіло загиблого з поля бою та ідентифікувати його.

У загиблого залишилися маленька донька, батько та сестра.

“Загибель Максима Давиденка назавжди залишить невимовний біль у серцях рідних, друзів, колег і побратимів. Його відвага, самопожертва та відданість Україні назавжди залишаться прикладом справжнього героїзму”, – йдеться у повідомленні поліції Кивщини. .