Сили ППО вночі знешкодили ракету та 114 російських дронів

У ніч на 14 квітня російська армія запустила по території України чотири керовані ракети та 129 ударних дронів. ППО знешкодила ракету і 114 безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах.

У ніч на 14 квітня (з 18:00 13 квітня) противник атакував чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Донецької області.

129 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів запустив із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що в РФ, ТОТ Донецьк, Чауда – ТОТ АР Крим. Близько 90 із запущених дронів – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила та подавила керовану авіаційну ракету та 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих на 5 локаціях. Інформацію щодо трьох ворожих ракет уточнюють.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 14 квітня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.