У Краматорську через російську атаку постраждали троє цивільних

Пошкоджені понад 10 приватних і багатоквартирних будинків.

Фото: ДСНС України

Російські окупанти атакували ударними дронами місто Краматорськ на Донеччині. Щонайменше 3 людей поранені.

Про це інформує ДСНС України.

"Краматорськ зазнав масованої атаки російських БпЛА: щонайменше 3 людей поранені", – ідеться у повідомленні.

Пошкоджені понад 10 приватних і багатоквартирних будинків, а також 11 автомобілів. Внаслідок атаки виникли пожежі в різних частинах міста: горіли квартири, господарська споруда на території приватного домоволодіння.

Надзвичайники ліквідували пожежі, провели обстеження територій та надали допомогу місцевим мешканцям.

