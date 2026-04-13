У Краматорську через російську атаку постраждали троє цивільних

Російські окупанти атакували ударними дронами місто Краматорськ на Донеччині. Щонайменше 3 людей поранені.
Про це інформує ДСНС України.
Пошкоджені понад 10 приватних і багатоквартирних будинків, а також 11 автомобілів. Внаслідок атаки виникли пожежі в різних частинах міста: горіли квартири, господарська споруда на території приватного домоволодіння.
Надзвичайники ліквідували пожежі, провели обстеження територій та надали допомогу місцевим мешканцям.
- У Краматорську ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку. Унаслідок удару осколкових поранень зазнала 88-річна жінка.