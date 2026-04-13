Гідромецтентр про пил із Сахари: Незначний вміст пилу може потрапити на крайній захід України

Український гідрометцентр прокоментував інформацію про можливе потрапляння в Україну пилу із Сахари.

За інформацією синоптиків, за супутниковими даними EUMETSAT, наразі у повітряному просторі над Середземним морем дійсно спостерігається перенесення незначної кількості пилу у напрямку півдня Італії.

«Водночас у найближчі дві доби над Україною переважатимуть північно-західні повітряні потоки, які не сприятимуть його поширенню на нашу територію. 16 квітня очікується зміна руху повітряних мас на західний. Це може створити передумови для надходження повітряної маси з незначним вмістом пилу на крайній захід України», - пояснив Гідрометцентр.

Українців запевнили, що можливі концентрації будуть низькими й не матимуть відчутного впливу на якість повітря.