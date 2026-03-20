В Україну йде антициклон: вихідні будуть без опадів, але з нічними заморозками

Найближчими днями, 21–23 березня, погоду в Україні визначатиме поле високого тиску.

За інформацією українського Гідрометцентру, переважатиме суха погода, проте вплив областей зниженого тиску подекуди зумовить незначні опади на заході та півдні країни.

У суботу, 21 березня, у більшості регіонів очікується мінлива хмарність без опадів. Лише у західних областях вночі та у південних вдень місцями пройде невеликий дощ. У Карпатах синоптики прогнозують мокрий сніг.

Вночі повітря охолоне до 2° тепла — 3° морозу (на півдні стабільно 1–6° тепла). Вдень сонячна активність прогріє повітря до 8–13° тепла.

У Карпатах протягом доби температура коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла.

Синоптики попереджають про північно-східний вітер зі швидкістю 7–12 м/с. Через надходження прохолодного повітря нічна температура суттєво залежатиме від хмарності: при проясненнях можливі слабкі заморозки, тоді як вдень сонце забезпечить відчутне потепління.