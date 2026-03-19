19 березня в Україні очікується хмарна погода, місцями невеликий дощ

19 березня в Україні буде хмарно. Крім півдня та крайнього заходу, місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вночі та вранці на північному сході країни та в більшості центральних областей подекуди туман. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; на південному сході країни вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

На території Київщини та Києва теж хмарно. Місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігомВітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.