Головне за четвер, 19 березня: майже 190 боєзіткнень, обстріли Сумщини, відновлення мирних перемовин

Бойові дії на Донеччині, 187 бойових зіткнень, ворожі обстріли, справи щодо нардепки Безуглої. Яким запам’ятається 1485-й день повномасштабної війни.

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні оголосив про відновлення переговорного процесу з Росією і США.

"Є сигнали від американської сторони щодо готовності продовжити роботу в наявних форматах перемовин для закінчення війни Росії проти України. Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними", - повідомив Зеленський.

Українська переговорна група в дорозі, вже в цю суботу очікуються зустрічі в США. В перемовинах братимуть участь Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія і Сергій Кислиця.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 19 березня відбулося 187 бойових зіткнень.

Найбільше атак на Покровському (27) та Костянтинівському (24) напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 березня – в новині.

Унаслідок російських обстрілів та дронових атак на Сумщині троє людей загинули, 10 – поранені. Росіяни продовжують терор прикордонних громад області, повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

У Великописарівській громаді Охтирського району внаслідок атаки російського дрона загинув 62-річний чоловік. У цій же громаді важке поранення отримав 55-річний місцевий мешканець, який їхав на велосипеді, коли його атакував ворожий дрон.

У Хутір-Михайлівській громаді загинули двоє людей – 37-річний та 33-річний чоловіки, брати.

Більше інформації – в новині.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив обвинувальний вирок народній депутатці, «слузі народу» Людмилі Марченко та її спільниці-помічниці Анастасії Колеснік.

Як повідомляє Центр протидії корупції, суд присудив обом покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки із обмеженням зайняття певних посад на 3 роки.

За версією обвинувачення, Марченко у співучасті з Колеснік отримала хабар у $11 тисяч за сприяння у виїзді чоловіків за кордон через систему «Шлях».

Подробиці – в новині.

За рішенням суду в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості щодо можливих кримінальних правопорушень народної депутатки Мар’яни Безуглої, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора.

За даними ЗМІ, одна зі справ стосується державної зради (ч.2 ст. 111 КК), інша - можливого розголошення депутаткою державної таємниці (ч.2 ст. 328 ККУ). Справу про держзраду відкрито за ухвалою суду за заявою народних депутатів Сергія Тарути та Федора Веніславського, а за розголошення таємниці - за заявою колишнього офіцера ГУР полковника Романа Червінського.

Докладніше – в новині.

Адміністрація Дональда Трампа розпочала масштабне скасування економічних обмежень проти режиму Олександра Лукашенка, заявив під час візиту до Мінська спеціальний представник президента США Джон Коул, ідеться на телеграм-каналі «Пул Первого».

З-під санкцій виводять фінансові установи та стратегічні підприємства Білорусі, які роками перебували в «чорних списках» через придушення демократії та підтримку російської агресії.

Коул також заявив, що адміністрація президента США працює над організацією візиту самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Штатів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!