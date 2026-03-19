Росіяни атакували Корабельний район Херсона, є постраждала

У Херсоні російські окупанти атакували Корабельний район, під обстріл потрапила 83-річна жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 18:10 російські окупанти вдарили по Корабельному району Херсона. Під ворожий удар потрапила 83-річна жінка, яка перебувала у приміщенні. Вона дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", – ідеться у повідомленні.

Бригада “швидкої” доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості.