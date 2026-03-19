Сили оборони зупинили просування російських підрозділів на Олександрівському напрямку

На Олександрівському напрямку українські війська успішно заблокували просування російських підрозділів та відбивають штурмові групи ворога. Сили оборони проводять активні контратакувальні дії та налагоджують логістичні шляхи, незважаючи на ворожі удари.

Про це в ефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

«Ми перехоплюємо ініціативу і не даємо ворогу проводити активні штурмові дії. Водночас українські війська відкидають штурмові групи та не дозволяють їм закріплюватися на території», – зазначив Волошин.

За його словами, на кількох ділянках фронту штурмові підрозділи десантно-штурмових військ проводять контратакувальні дії та відкидають ворога. Проміжні результати цих операцій поки що не підводяться.

Водночас українські військові продовжують налагоджувати логістичні маршрути, незважаючи на спроби російських сил перерізати постачання боєприпасів та особового складу.

«На півдні утворюється зона до 20 кілометрів і більше. Ворог намагається бити по логістиці, але ми застосовуємо різні засоби для її забезпечення, зокрема наземні роботизовані комплекси та безпілотні літальні апарати», – додав речник.

Сили оборони України продовжують утримувати позиції та активно контратакувати, забезпечуючи безперервне постачання та підтримку військових підрозділів на передовій.