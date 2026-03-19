Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони зупинили просування російських підрозділів на Олександрівському напрямку

На кількох ділянках фронту ДШВ провели контратакувальні дії.

Сили оборони зупинили просування російських підрозділів на Олександрівському напрямку
Українські захисники, ілюстративне фото
Фото: ОК "Південь"

На Олександрівському напрямку українські війська успішно заблокували просування російських підрозділів та відбивають штурмові групи ворога. Сили оборони проводять активні контратакувальні дії та налагоджують логістичні шляхи, незважаючи на ворожі удари.

Про це в ефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

«Ми перехоплюємо ініціативу і не даємо ворогу проводити активні штурмові дії. Водночас українські війська відкидають штурмові групи та не дозволяють їм закріплюватися на території», – зазначив Волошин.

За його словами, на кількох ділянках фронту штурмові підрозділи десантно-штурмових військ проводять контратакувальні дії та відкидають ворога. Проміжні результати цих операцій поки що не підводяться.

Водночас українські військові продовжують налагоджувати логістичні маршрути, незважаючи на спроби російських сил перерізати постачання боєприпасів та особового складу.

«На півдні утворюється зона до 20 кілометрів і більше. Ворог намагається бити по логістиці, але ми застосовуємо різні засоби для її забезпечення, зокрема наземні роботизовані комплекси та безпілотні літальні апарати», – додав речник.

Сили оборони України продовжують утримувати позиції та активно контратакувати, забезпечуючи безперервне постачання та підтримку військових підрозділів на передовій.

  • На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав у бік Січневого, Соснівки, Красногірського та Злагоди. Завдавав авіаударів у районах Іванівки та Просянки.
Читайте також
