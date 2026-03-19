​У Чернігові секретарка суду отримала 10 років тюрми за підтримку російських обстрілів України

У розмовах із колегами та в соцмережах вона також закликала до продовження обстрілів.

Отримала вирок секретарка суду в Чернігові, яка виправдовувала воєнні злочини Росії.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зловмисницю затримали у травні 2025 року. Слідство встановило, що посадовиця систематично підтримувала ракетно-дронові та бомбові атаки окупантів на цивільну інфраструктуру України. У розмовах із колегами та в соціальних мережах вона не лише схвалювала дії агресора, а й закликала до продовження обстрілів українських міст.

Під час обшуків правоохоронці вилучили смартфони з доказами протиправної діяльності. Експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної роботи на користь РФ. Суд визнав жінку винною у пособництві державі-агресору та виправдовуванні збройної агресії проти України.

Окрім реального терміну ув'язнення – 10 років - зловмисниця також протягом 10 років не зможе обіймати адміністративні чи господарські посади.