Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Сили оборони: росіяни намагаються закріпитися в острівній зоні Дніпра

Росіяни регулярно здійснюють висадки десанту.

Фото: Пресслужба Морської піхоти

Армія РФ активізувалася в острівній зоні річки Дніпро, намагається закріпитися на окремих островах і розширити свою присутність.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу.

За його словами, ворог регулярно здійснює спроби висадки десанту. Зокрема, протягом минулої доби зафіксовано спробу висадитися на острів Білогрудий. Кількома днями раніше російські підрозділи намагалися закріпитися на Великий Потьомкін та Круглик.

Крім того, противник продовжує штурмові дії поблизу Антонівських мостів на Олексіївський острів.

У Силах оборони зазначають, що російські війська не полишають спроб закріпитися в острівній зоні та готуються до активізації дій із настанням теплої погоди. "З настанням більш теплої погоди він намагатиметься здійснювати переміщення і по воді", – повідомив Волошин.

Окрему увагу противник приділяє використанню безпілотників. За словами речника, російська армія нарощує кількість підрозділів безпілотних систем, екіпажів і самих дронів, які використовуються для розвідки, логістики та прикриття.

У Силах оборони прогнозують, що це призведе до подальшого зростання активності ворога в цьому районі. "Ми очікуємо, що ворог дещо активніше буде діяти в острівній зоні", – зазначив Волошин.

Водночас російські війська проводять інженерне облаштування позицій на лівому березі Дніпра, а також мінують протоки, намагаючись ускладнити дії українських підрозділів. За наявною інформацією, противник вже має на окремих островах спостережні пости та укріплені позиції.

"З кожним днем ворог більше здійснює спроб висадки, і активність у цій острівній зоні зростає", – підсумував речник.

